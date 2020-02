Inom några veckor kommer den amerikanska kongressen att rösta om The Eliminating Abuse and Rampant Neglect of Interactive Technologies Act of 2019 (EARN IT Act), ett lagförslag som tagits fram av Lindsey Graham från Republikanerna och Richard Blumenthal från Demokraterna.

Tanken bakom lagförslaget är att göra det svårare för teknikföretagen att erbjuda krypterad kommunikation utan att samtidigt bygga in bakdörrar som kan användas av polis och underrättelsetjänster, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Måltavlan för lagförslaget är först och främst Apple, ett företag som hittills har vägrat att bygga in bakdörrar i Iphone och andra produkter, detta med motiveringen att det i så fall bara är en tidsfråga innan hackare utnyttjar bakdörrarna för att sprida skadlig kod.

Även Google och Facebook har kritiserat lagförslaget, men det mesta tyder på att det kommer att godkännas av kongressen.