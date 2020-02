Instagrams vd Adam Mosseri har gett sig på att förklara varför den Facebook-ägda sociala fototjänsten, skriver The Verge-reportern Chris Welch på Twitter.

– Vi skulle gärna bygga en Ipad-app, men vi är ett begränsat antal utvecklare och har mycket att göra, och det har hittills aldrig varit det bästa vi kan göra härnäst, ska Adam Mosseri ha sagt.

He also said Instagram “would like to build an iPad app.”



“But we only have so many people, and lots to do, and it hasn’t bubbled up as the next best thing to do yet.”



The iPad is 10 years old. Maybe by the time it’s 20, then?