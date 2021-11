Om vi får lov att tro de senaste ryktena på Twitter kommer andra generationens Airpods Pro att lanseras under det tredje kvartalet 2022, alltså nästa höst.

Uppgifterna kommer från FronTron, en teknikläckare som var tidigt ute med att avslöja datumet för tredje generationens Airpods.

Release dates 💯



AirPods 3:

- 2021 Q3 ✅



AirPods Pro 2:

- At least 2022 Q2 ❎

➡️ Changed to 2022 Q3 https://t.co/YaP39JoC0t