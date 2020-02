Tillbehörstillverkaren Mophie är känd för sina powerbanks och andra laddningstillbehör för mobiler och plattor. Företaget har nu lanserat tre nya powerbanks speciellt för Iphone.

Powerstation är den enklaste, med 6 000 milliamperetimmars laddning och en usb-c-kontakt som klarar 18 watts laddningseffekt. Den har även en lightning-kontakt för att ladda själva powerbanken, och en gammaldags usb-kontakt för att ladda ytterligare en pryl.

Powerstation Plus har samma specifikationer men en inbyggd lightning-sladd istället för usb-c-kontakt, som också kan ladda med 18 watts effekt.

Powerstation Plus XL har samma grundspecifikationer som Powerstation Plus men kan dessutom ladda trådlöst via Qi-standarden och har 8 000 milliamperetimmars laddning.

Alla tre kommer säljas exklusivt på moderbolaget Zaggs webbplats och i Apples butiker (både online och vissa fysiska butiker).