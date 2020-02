Under natten hölls den 92:a upplagan av Oscarsgalan i Los Angeles. Galan bjöd på en del överraskningar, bland annat den första internationella vinnaren av priset för bästa film.

Priset för bästa manus efter förlaga gick till Taika Waititi för Jojo Rabbit. När han efter prisutdelningen talade med pressen och fick frågan vad han tycker manusförfattare borde kräva i förhandlingarna med producenter hade han något helt annat på hjärtat.

– Apple måste fixa de där tangentborden. De är omöjliga att skriva på – de har blivit värre. Det får mig att vilja återgå till pc. Pc-tangentbord har mycket bättre rörelse för fingrarna. Vem här använder fortfarande pc? Ni vet vad jag menar. De har mycket bättre tangentbord. De där Apple-tangentborden är hemska.

Regissören och manusförfattaren fortsatte en stund med att klaga på hur tangentbordet har bidragit till förslitningsskador.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm