Med tanke på att det går att titta på Apple TV Plus gratis i ett år om man köpt en ny Mac, Iphone, Ipad, Ipod Touch eller Apple TV är frågan hur många som egentligen är beredda att betala för tjänsten.

Enligt en ny undersökning från Flixed säger 59 procent av de tillfrågade användarna att de tänker förnya prenumerationen när gratisperioden löpt ut. Men en granskning av de som testat sjudagarsvarianten visar att endast 28 procent har valt att förlänga sitt abonnemang, något som tyder på att det kan bli svårt för Apple att få folk att öppna plånboken.

I övrigt visar undersökningen att de flesta är nöjda med innehållet, även om utbudet är i klenaste laget. Högst betyg får serierna Helpsters, Servant, Dickinson, For All Mankind och See, samt filmen The Elephant Queen. Betygen för dessa överstiger 7,0 på en tiogradig skala.

Flaggskeppet The Morning Show med Jennifer Aniston, Reese Witherspoon och Steve Carell i huvudrollerna hamnar emellertid först på åttonde plats med ett betyg på 6,88.

Enligt Apple är intresset för Apple TV Plus högt, men man har fortfarande inte presenterat några officiella siffror för hur många som prenumererar på tjänsten.