Enligt nyhetsbyrån Reuters ska det amerikanska justitiedepartementet granska Apples agerande mot app-utvecklare, detta efter misstankar om att företaget missbrukar sin dominerande ställning.

Ett vanligt klagomål från utvecklare är att Apple ”låter sig inspireras” av tredjepartsprogram och sedan förbjuder apparna som erbjöd funktionen från början. Metoden kallas för ”Sherlocking”, detta då det mest kända exemplet är när Apple implementerade funktioner från tredjepartsprogrammet Watson i Sherlock 3 som lanserades 2002.

På sistone har Apple beskyllts för att ha ”sherlockat” två appar. Det första exemplet handlar om Kidslox, en app som försvann från App Store när Apple lanserade funktionen Skärmtid. Det andra exemplet är Bluemail, en app som försvann från App Store när Apple lanserade funktionen Sign in with Apple. I det sistnämnda fallet har utvecklarna valt att lämna in en stämningsansökan gällande patentintrång.

Om Apples agerande bedöms ha brutit mot de amerikanska konkurrenslagarna kan det bli tal om rejäla böter.