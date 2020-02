I höstas lanserades Apple Arcade, en speltjänst där du kan få tillgång till ett hundratal olika spel som kan spelas på Iphone, Ipad, Ipod Touch, Mac och Apple TV.

I syfte att locka fler användare har nu Apple släppt ett par nya reklamfilmer. I den första ser vi folk som spelar alltifrån äventyrsspelet Lego Builder’s Journey till sportspelet Ultimate Rivals: The Rink, allt ackompanjerat till den gamla slagdängan Welcome to My World:

Den andra filmen fokuserar på Oceanhorn 2, en uppföljare till det hyllade äventyrsspelet Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas från 2013:

Apple Arcade kostar 59 kronor per månad och ett abonnemang kan användas av uppemot sex familjemedlemmar. Samtliga spel som ingår i tjänsten är reklamfria och det finns dessutom inga dolda avgifter i form av mikrotransaktioner.