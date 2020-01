De senaste åren har det blivit allt vanligare med olika sorters prenumerationer inuti appar, något som till exempel kan ge åtkomst till fler funktioner eller göra det möjligt att slippa reklam.

Enligt analysföretaget Sensor Tower ökade intäkterna från prenumerationer inuti appar med 21 procent under 2019 jämfört med året innan. De tio apparna som drar in mest pengar är i tur och ordning Tinder, Pandora, Youtube, HBO Now, Bumble, Hulu, Google One, Linkedin, Youtube Music och ESPN.

Som vanligt är IOS-användare mer benägna att betala för prenumerationer än Android-användare. Vad gäller de hundra mest populära apparna ligger intäkterna på 3,6 miljarder dollar för App Store och 1,1 miljarder dollar för Google Play.

Det mesta tyder på att systemet med prenumerationer är här för att stanna, detta då det garanterar en stadig ström av intäkter till utvecklarna.