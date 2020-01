Nyligen fick Apple TV Plus sin första utmärkelse när Billy Crudup vann priset för bästa manliga biroll i en dramaserie på Critics Choice Awards. Nu har Apple vunnit igen, även den här gången för The Morning Show.

Jennifer Aniston slog favorittippade Olivia Colman (The Crown) och kammade hem priset för bästa kvinnliga skådespelare i en dramaserie. Andra nominerade var Helena Bonhom Carter (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve) och Elisabeth Moss (The Handmaids Tale).

Skådespelaren, som även är exekutivproducent tillsammans med Reese Witherspoon med flera, tackade seriens manusförfattare Kerry Ehrin och talade om hur skapandet av serien var som terapi efter 20 år i branschen.

Billy Crudup var också nominerad för bästa manliga skådespelare i en dramaserie, men det priset vanns av Peter Dinklage för sin roll i sista säsongen av Game of Thrones.