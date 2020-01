En av de mest omtalade tv-serierna att komma till Apple TV Plus är Steven Spielbergs remake på Amazing Stories. Nu har Apple avslöjat ett släppdatum, skriver 9to5Mac. Fem avsnitt av serien ska släppas den 6 mars.

I sammanhanget kan också nämnas att Apple under helgen avslöjat en ny serie som ska finnas på Apple TV Plus från april månad. Serien heter Home Before Dark och följer en ung tjej som uppdagar ett kallt brottsfall som hela hennes omgivning försökt dölja, inkluderat hennes egen pappa.

