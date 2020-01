För ett par veckor sedan släppte Ikea det efterlängtade stödet för Apples Homekit till Fyrtur och Kadrilj, företagets smarta rullgardiner.

Uppdateringen som aktiverar funktionen släpptes först i USA och skulle strax efter komma till Europa, men det har dragit ut på tiden. Ikeas brittiska support avslöjar nu på Twitter att det beror på tekniska problem med Homekit-integreringen.

Hi there, due to some technical issues with the latest update that was launched in the USA, we have had to delay rolling this update out within the EU until these issues have been fixed. We currently do not have a date for this but our team is working on this. Thanks, Jamie