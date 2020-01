Under 2019 steg Apples aktie med 86 procent, vilket bidragit till att företagets börsvärde nu är uppe i 1,37 biljoner dollar (motsvarande 12 900 miljarder kronor).

Enligt analytikern Dan Ives på Wedbush kommer Apples aktie att fortsätta öka i värde under 2020 och han utesluter inte att börsvärdet redan nästa år kan vara uppe i 2 biljoner dollar, en notering som inget annat företag varit i närheten av.

CNBC uppger att Wedbush räknar med att aktien ökar med 30 procent under 2020, vilket innebär ett pris på 400 dollar per aktie lagom till årsskiftet. Sedan fortsätter ökningen under 2021, detta tack vare en hög efterfrågan på de nya modellerna av Iphone med stöd för 5g-uppkoppling.

Exakt hur mycket Apples aktie måste stiga för att börsvärdet ska överstiga 2 biljoner dollar är svårt att säga, detta då antalet aktier minskar på grund av Apples pågående återköpsprogram. Men gränsen ligger någonstans mellan 400 och 435 dollar.