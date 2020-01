Under fredagen skickade Apple ut den tredje förhandsversionen av Mac OS Catalina 10.15.3 till registrerade utvecklare och andra betatestare.

Utöver de sedvanliga bugg- och säkerhetsfixarna tycks det bli tal om ett nytt proffsläge (Pro Mode). En närmare titt på koden avslöjar nämligen strängar med formuleringar som “Apps may run faster, but battery life may decrease and fan noise may increase” och “Fan speed limit overridden”. Det indikerar att användarna som aktiverar det nya läget får ut högre prestanda på bekostnad av sämre batteritid och mer högljudda fläktar.

Antagligen kommer den nya funktionen endast att fungera på bärbara datorer som har det nya värmesystemet som infördes med 16-tumsmodellen av Macbook Pro i höstas.

Nyligen kom uppgifter om att en ersättare till 13-tumsmodellen är på gång, så troligtvis väntar Apple med att aktivera proffsläget tills den nya datorn har lanserats.