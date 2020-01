2001 inledde Apple övergången från renodlad datortillverkare till den prylgigant det är i dag. Ipod lanserades i oktober 2001 och även om det dröjde flera år innan försäljningen exploderade och Ipod blev synonymt med bärbar musik var det en stor nyhet för Apple-följare.

Patrick Collison, vd på Stripe, har delat med sig av en intressant anekdot om hur Ipod skapades. Han bad Tony Fadell som ledde projektet dela med sig av en tidslinje, och fick ett detaljerat och förvånande svar.

I asked Tony Fadell about the iPod timeline for my fast project page. Summary: 😯. pic.twitter.com/mf0CfbAEtB