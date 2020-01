Apple TV Plus har fått sin första utmärkelse. The Morning Show var nominerat till tre priset på Golden Globe-galan men kammade noll där. På Critics Choice Awards som gick av stapeln under söndagen hade Apple bara en nominering, men det räckte.

Det är Billy Crudup som vann i kategorin bästa manliga biroll i en dramaserie, för sin roll som Cory Ellison i The Morning Show. Han tävlade mot Sante Blackk, Asia Kate Dillon, Peter Dinklage och Tim Blake Nelson, skriver 9 to 5 Mac.

Priset för bästa kvinnliga biroll gick till Jean Smart i Watchmen.

Apple har redan dragit igång produktionen av säsong två av The Morning Show, och den väntas ha premiär mot slutet av året.