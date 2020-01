En Oprah Winfrey-producerad dokumentär om musikindustri-chefen Drew Dixon, en av kvinnorna som anklagat Russel Simmons, medgrundarna av hiphop-skivbolaget Def Jam och medlem i gruppen Run DMC, för våldtäkt, och som skulle distribueras via Apple TV Plus, kommer inte längre att dyka upp på streamingtjänsten.

Detta meddelar Oprah Winfrey själv via ett pressmeddelande till bland annat The Hollywood Reporter där tv-profilen säger att hon inte längre kommer vara med och producera dokumentären och att den inte längre kommer visas på Apple TV Plus. Hon skriver att anledningen bakom är att filmskaparna vill att filmen ska ha premiär på filmfestivalen Sundance (som äger rum den 23 januari till 2 februari) medan Oprah Winfrey anser att filmen ännu inte är redo.

Projektet presenterades ursprungligen för knappt över en månad sedan.

Apple och Oprah Winfrey har sedan tidigare ett flerårigt kontrakt där tv-profilen ska producera innehåll för Apple TV Plus.

