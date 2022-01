Med anledning av årsskiftet har Apple skickat in en redogörelse till Securities and Exchange Commission (SEC) som bland annat avslöjar vad företagets chefer tjänade under 2021.

Apples vd Tim Cooks årslön ligger återigen på tre miljoner dollar, men räknar man med diverse kompensationer och aktier stiger summan till 98,7 miljoner dollar, rapporterar Macrumors.

Övriga höjdare på Apple har dragit in mellan 26 och 27 miljoner dollar styck, varav merparten i aktier.