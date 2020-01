Med anledning av årsskiftet har Apple skickat in en redogörelse till Securities and Exchange Commission (SEC) som bland annat avslöjar vad företagets chefer tjänade under 2019.

Apples vd Tim Cooks årslön ligger återigen på tre miljoner dollar, men räknar man med diverse kompensationer hamnar summan på närmare 11,6 miljoner dollar. Om man dessutom lägger till värdet på hans inlösta aktier stiger summan till drygt 125 miljoner dollar, rapporterar 9to5Mac.

I sammanhanget kan nämnas att Tim Cook har donerat 6 000 aktier till ett värde av 2 miljoner dollar till en välgörenhetsorganisation, men vilken det handlar om framgår inte av rapporteringen.

Missa inte: Apples aktie passerar ny milstolpe - över 300 dollar

Övriga toppchefer har en årslön på en miljon dollar styck, men även här gör kompensationer och aktier att den totala summan blir betydligt högre. Räknar man alla anställda på Apple ligger genomsnittslönen på 57 596 dollar, vilket kan jämföras med 55 426 dollar 2018.