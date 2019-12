Om du i dag vill använda Iphone med extern blixt har du ett par alternativ, till exempel Lume Cube. Men samtliga ansluts via bluetooth, styrs av Iphones inbyggda blixt, och kräver att du använder tillverkarens egen kameraapp.

Nu rapporterar 9 to 5 Mac att detta snart kan ändras. Flera tillverkare i Made for Iphone-programmet ska nämligen ha informerats av Apple om nya specifikationer på externa blixtar som snart ska ingå i programmet, och ansluts via telefonens lightning-kontakt.

Förutom att synka med Iphones inbyggda blixt ska externa blixtar kunna vidarebefordra synksignalen till andra blixtar trådlöst. Det kan innebära att det kommer gå att använda en hel arsenal av blixtar som ursprungligen var till för systemkameror.

Som officiella Made for Iphone-tillbehör kommer blixtar och blixtsynkmoduler dessutom kunna användas oavsett vilken kameraapp du använder. Allt du behöver göra är att aktivera Iphones inbyggda blixt.

En betaversion av blixtstödet har gjorts tillgängligt för tillbehörstillverkarna, men har än så länge bara stöd för Iphone 11-serien.