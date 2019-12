Apple TV Plus utökas snart med ett par nya serier. Den 7 februari släpps samtliga avsnitt av Mythic Quest, Apples första renodlade komediserie, och 14 februari kommer en fem avsnitt lång serie om hbtq-rörelsen kallad Visible: Out on television.

Mythic Quest har Rob McElhenney i huvudrollen som kreativ chef på en spelutvecklingsstudio (som gissningsvis utvecklar ett rollspel kallat Mythic Quest). Andra roller innehas av F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch och Jessie Ennis.

Visible: Out on television blandar arkivbilder och intervjuer med bland andra Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez och Jesse Tyler Ferguson. Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris och Lena Waithe är berättarröster.