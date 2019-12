Sedan fyra år tillbaka har Iphone-användare kunnat använda sig av Live Photos, vilket kortfattat kan beskrivas som en sorts korsning mellan fotografier och video.

Twitter har till sist insett att många användare vill dela med sig av sina Live Photos, så från och med nu kan du lägga till dessa bilder i meddelanden som du skickar från den officiella appen.

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd