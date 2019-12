Under sommaren 2016 rapporterade vi att svenska Tapper samlade in pengar till sin satning på ett senilsnöre till Apples Airpods. Produkten lanserades sedan under 2017.

Nu är Tapper återigen på tapeten i samband med att senilsnörets existens blivit ett viralt skämt på nätet via Instagram-konton som @Fuckjerry, och sedan uppmärksammats av internationell media som Buisness Insider, Daily Mail, Mirror och New York Post.

Tappers senilsnöre har fått utstå både gliringar och kritik som anklagar produkten för att, bland annat, missa poängen med att ha trådlösa hörlurar från första början. Dessutom menar många att produkten – som kan kosta över 500 kronor – är omotiverat dyr.

I samtal med Expressen Dina Pengar kommenterar Tappers medgrundare, Robin Westlund, det hela:

– Det kommer alltid finnas folk som tycker att det finns överflödiga produkter, eller produkter som är roliga att göra narr av, och så finns det folk som tycker att det är supersmart.

Till Dina Pengar konstaterar Robin Westlund även att försäljningen av Tappers senilsnören likväl har gått bra och att de nästan sålt slut i den amerikanska varuhuskedjan Nordstroms webbshop.

