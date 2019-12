Apple TV Plus lanserades i november, och nu har företagets tv-satsning fått sin första nominering till en prisutdelning, rapporterar Engadget.

Det är Critic’s Choice Awards som under söndagen presenterade årets nomineringar, och Billy Crudup nominerades till priset för bästa manliga biroll för sin roll i The Morning Show. Han tävlar mot bland annat Peter Dinklage (Game of Thrones) och Asante Blackk (This is us).

Netflix kan sägas ha krattat manegen för Apple och andra nykomlingar i branschen. När företaget började producera egna serier dröjde det flera år innan de togs seriöst av de olika organisationer som delar ut priser för bästa serier, skådespelare och så vidare.

Redan senare i dag kan Apple få ytterligare nomineringar när Golden Globe-galans nomineringar presenteras.