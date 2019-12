Sedan två veckor tillbaka har användare av Apple TV 4K inte kunnat se Apples påkostade tv-serier For All Mankind, See och The Morning Show i Dolby Vision, utan fått nöja sig med mindre sofistikerade HDR10.

Den synliga skillnaden är att det blir felaktiga färger och ljusnivåer i vissa scener, något som kan upplevas som störande av en del tittare. Därför ventilierar de sin frustration på Apples supportforum.

Apple har i skrivande stund inte kommenterat problemet, men enligt 9to5Mac rör det sig förmodligen om att stödet för Dolby Vision har stängts av tillfälligt i syfte att fixa ett problem. Om så är fallet kommer det antagligen att aktiveras på nytt inom kort.