I februari är det premiär för The World's A Little Blurry, en ny dokumentärfilm om Billie Eilish som ska visas på Apple TV Plus.

I dokumentären får vi följa den oerhört populära artisten under ett minst sagt händelserikt år som började med lanseringen av debutalbumet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? i mars 2019.

Så här ser trailern ut:

Apple har betalt 25 miljoner dollar (motsvarande 227 miljoner kronor) för visningsrättigheterna till filmen som är regisserad av R.J. Cutler och producerad i samarbete med skivbolaget Interscope Records.