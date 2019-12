Apple har betalat 25 miljoner dollar, cirka 237,5 miljoner kronor, för visningsrättigheterna till en ny dokumentär om Billie Eilish skriver The Hollywood Reporter.

Dokumentären ska följa artisten under året efter det att hon släppte sitt debutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? i mars 2019. Filmen är regisserad av R.J. Cutler och producerad i samarbete med Eilish skivbolag Interscope Records.

Dokumentären förväntas släppas någon gång under 2020 och kommer visas på Apple TV Plus istället för Apple Music som annars varit tjänsten som inriktat sig på musikdokumentärer.

Billie Eilish framförde i onsdags på Apple Music Awards där hon även fick ta emot pris för årets album och som årets låtskrivare ihop med sin bror Finneas.

Läs också: Hemliga knepet - Så ser du Mandalorian på Disney Plus - i Sverige