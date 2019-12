Apple har släppt listor över 2019 års mest nedladdade och köpta appar och spel på App Store.

I kategorin gratisspel toppar Nintendos Mario Kart Tour listan, trots att det lanserades först i slutet av september. Ett annat spel som har haft ännu kortare tid att klättra på listan är Call of Duty Mobile som vi hittar på plats fyra.

Plats två och tre innehas av Color Bump 3D respektive Aquapark.io. Plats 5–10 har Bitlife, Polysphere, Wordscapes, Fortnite, Roller Splat och Amaze.

Minecraft fortsätter ligga i topp bland betalspelen, och följs av Heads Up, Plague Inc, Bloons TD 6 och Geometry Dash. Indiefavoriten Stardew Valley letade sig in på plats åtta.

Bland apparna ligger som vanligt sociala medier och streamingtjänster i topp med Youtube längst upp på listan över gratisappar. Betalapparnas lista toppas av Facetune, som följs av Hotschedules, Dark Sky Weather, The Wonder Weeks och Autosleep.