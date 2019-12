Apple Music Awards är en ny prisutdelning från Apple där den bästa och mest spelade musiken på streamingtjänsten hyllas.

Vinnarna av Årets artist, Årets låtskrivare och Årets nykomling utses av en jury bestående av Apple Music-redaktörer runt om i världen. Priserna för Årets album och Årets låt baseras på statistik – vinnaren har helt enkelt spelats mest.

Billie Eilish kammande hem tre priser: Årets artist och Årets album (”When we fall asleep, where do we go?”) samt Årets låtskrivare tillsammans med sin bror Finneas.

Foto: Apple

Årets nykomling blev Lizzo med sitt album ”Cuz I Love You” och singeln ”Truth Hurts”.

Foto: Apple

Årets låt gick till Lil Nas X för låten ”Old Town Road”.

För att fira ska Billie Eilish göra en konsert i Steve Jobs Theater 4 december. Den livestreamas i Apple Music men börjar 18:30 lokal tid vilket är 03:30 5 december svensk tid.