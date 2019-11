Saknar du gamla klickhjulet och Coverflow från Ipod Classic? Snart kanske du kan återuppleva känslan med en Iphone-app.

Det är designstudenten Elvin Hu som har tagit fram en tidig version av en app som simulerar en gammal Ipod, inklusive känslan av klick med hjälp av haptisk återkoppling, skriver The Verge.

Elvin Hu använde Apples nya Swift UI-ramverk för att snabbt ta fram sin prototyp, och tänker nu försöka dela den via App Store. Men han är fullt medveten om att Apple troligen inte kommer godkänna den: Inte nog med att den härmar en existerande Apple-produkt, flera funktioner i Ipod täcks dessutom av patent.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh