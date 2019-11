Efter Donalds Trumps besök i Austin, Texas, där Apples Mac Pro nu byggs för fullt har presidenten twittrat en hel del (och bland annat farit med osanning om att han själv återöppnat Mac Pro-fabriken). Trump tar nu till Twitter för att uppmana Apple att börja bygga ut 5G-nät.

Han skriver bland annat Apple har allt för att lyckas – ”pengar, teknik, vision och [Apples VD Tim] Cook”.

Läs också! Trump har inte alls öppnat en Apple-fabrik i Texas

Men att Apple verkligen skulle ge sig in i 5G-branschen förefaller väldigt osannolikt.

– Jag tror att det är lika troligt att de skulle ge sig in i kafébranschen, säger Ian Campbell, vd för research-företaget Nucleus Research i en kommentar till CNN.

Apple har inte svarat på uppmaningen.

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all - Money, Technology, Vision & Cook!l