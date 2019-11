Apple Music är, precis som Spotify, inte särskilt bra på klassisk musik. Problemet är inte att själva musiken saknas, utan att det inte finns något sätt att hitta rätt. Apple Musik förutsätter att musik är indelat i artist – album – låt. Klassisk musik utgår från kompositör – verk – musiker – rörelse.

Den som lyssnar mycket på klassisk musik vill inte höra Brahms violinkonsert i D-dur spelad av vem som helst utan en viss inspelning. Men Apple Music har tiotals inspelningar att välja mellan bara av detta verk.

Concertino är en ny gratis webbapp som ska åtgärda det här. Du loggar in på ditt Apple Music-konto via Apple (så du ger inga uppgifter till utvecklaren) och får sedan ett gränssnitt som utgår från kompositör. Du kan också välja tidsperiod (för att till exempel lyssna på bara senromantik eller barock) och genre (kammarmusik, orkester et cetera).