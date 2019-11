Under torsdagen publicerade Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en rapport som visar att 42 amerikaner har avlidit på grund av e-cigaretter och att ytterligare 2 172 personer har blivit allvarligt sjuka genom att vejpa nikotin eller cannabis.

Efter rapporten har Apple plockat bort samtliga 181 vejp-relaterade appar från App Store. I ett uttalande till sajten Axios säger företaget att butiken ska vara en trygg plats och att man inte vill riskera användarnas hälsa.

Apples beslut att förbjuda vejp-appar hyllas av American Heart Association och Campaign for Tobacco-Free Kids som hoppas att andra aktörer kommer dra samma slutsats. Samtidigt finns det kritiker som menar att företaget ägnar sig åt censur och inkräktar yttrandefriheten.