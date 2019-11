I går skrev vi om hur Goldman Sachs har kritiserats av Apple Card-kunder där två äkta makar har fått väldigt olika kreditgränser. Bland annat Apple-grundaren Steve Wozniak skrev på Twitter att han fick tio gånger högre gräns än sin fru, trots att de har fullständigt delad ekonomi.

Nu har Goldman Sachs svarat på kritiken i ett uttalande på Twitter, men svaret verkar inte ha varit till belåtenhet då de allra flesta svar på inlägget fortsätter kritisera företaget.

We wanted to address some recent questions regarding the #AppleCard credit decision process. pic.twitter.com/TNZJTUZv36