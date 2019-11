Banken bakom Apple Card, Goldman Sachs, utreds just nu av New York Department of Financial Services efter att David Heinemeier Hansson anklagat Apple (och i förlängningen Goldman Sachs) för diskriminering, skriver Bloomberg.

Heinemeier Hansson hävdar att han fick en 20 gånger högre kreditgräns än sin fru, trots att de lämnat in en gemensam skattedeklaration och i övrigt har en likadan ekonomisk situation. Att få tag på en person för att höja kreditgränsen ska ha varit omöjligt, och först efter att en serie tweets från Heinemeier Hansson blivit rapporterade i media ska Goldman Sachs ha gett Heinemeier Hanssons fru en ”vip-höjning” för att få en likadan kreditgräns som sin man.

Även den gamla Apple-medgrundaren Steve Wozniak stämmer in i kritiken på Twitter. Han ska ha fått en tio gånger högre kreditgräns än sin fru. Hos många användare rapporteras nu om en oro av att algoritmer som tar dessa beslut har ett tydligt bias mot kvinnor och andra grupper, till fördel för män.

Hur lång tid utredningen kommer ta är inte känt.