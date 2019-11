Lördagen den 9 november 1989 markerar 30 år sedan Berlinmuren föll och gränsen mellan Öst- och Västtyskland plötsligt öppnades. Det bestämde sig Apple för att uppmärksamma under lördagen. Dels på Twitter, där Tim Cook uppmärksammade dagen, dels på Apples tyska hemsida, något som bland annat 9to5mac noterat.

Där bytte Apple under lördagen ut all sin egen marknadsföring mot en heltäckande bild på när muren rivs, ackompanjerat av ett citat från en traditionell folksång, som översatt lyder ungefär ”För mina tankar river barriärer och murar: Tanken är fri.”

Thirty years after the Berlin Wall fell, we must remember that the strength we possess in unity is infinitely more powerful than any differences that divide us. #BerlinWall30 pic.twitter.com/3rd6k32MuW