Det är mycket som ska få plats på en begränsad yta i Apple Watch, därför är det kanske inte särskilt överraskande att Apple funderar på alternativa lösningar.

Enligt en patentansökan som uppmärksammas av Appleinsider kan det bli tal om att placera antennerna i armbandet i stället för i själva klockan. Enligt beskrivningen ska antennerna klara av att både böjas och sträckas ut, så de ska inte riskera att gå sönder vid normal användning.

Patentansökan har beteckningen US patent number 20190341677 och skickades in till det amerikanska patentverket redan i maj 2018, så det är inte otänkbart att lösningen kan bli verklighet redan i nästa modell av Apple Watch. Som vanligt bör det emellertid påpekas att långtifrån all teknik som patenteras kommer till användning i verkligheten.