I fredags lanserades Apple TV Plus, men det verkar än så länge som att intresset för Apples filmer och tv-serier inte är särskilt högt.

Nöjestidningen Variety citerar en ny rapport från analysföretaget Parrot som visar att Apples nya dramaserier är långtifrån lika populära som andra nya titlar från konkurrenter som Netflix, HBO, Amazon Prime, Hulu, DC Universe, Youtube Premium och CBS All Access.

Något överraskande hamnar The Morning Show med Jennifer Aniston, Reese Witherspoon och Steve Carell i huvudrollerna allra längst ner på listan, detta trots att Apple gjort mest reklam för just den serien. Den mest populära serien på Apple TV Plus är See, följt av For All Mankind och Dickinson.

Så här ser intresset för de olika tv-serierna ut.

Enligt Variety spenderade Apple 40,3 miljoner dollar på reklam för sina nya tv-serier under september och oktober, men det verkar alltså inte ha ökat intresset nämnvärt.