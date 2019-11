Apples marknadsföringskampanj för precis lanserade streamingtjänsten Apple TV Plus har enligt New York Times varit ”dämpad” jämfört med Disneys kampanj för Disney Plus.

Under september och oktober ska företaget ha lagt sammanlagt cirka 340 miljoner kronor på reklam för tjänsten, medan det spenderade runt 650 miljoner kronor på Iphone-reklam på amerikansk tv.

Online påstås Apple ha lagt runt 16 miljoner kronor på reklam för TV Plus, vilket nog kan sägas vara ganska lågt för en ny tjänst som företaget har satsat så mycket pengar på att utveckla. New York Times har tyvärr inte publicerat specifika siffror för Disney.