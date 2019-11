Något få verkar ha lagt märke till men vi nu kan se i fotona från WWDC där Apple visade upp nya Mac Pro är att datorn har nya varianter av Magic Keyboard och Magic Trackpad i svart och silver istället för vitt som på Imac och när du köper fristående, och rymdgrått som på Imac Pro.

Det är utvecklaren Steve Troughton-Smith som uppmärksammar nyheten, sedan han hittade nya bildresurser i Mac OS Catalina som visar de silver-svarta tillbehören.

I somehow missed the fact that the new Mac Pro has a line of silver and black accessories instead of the Space Gray of the iMac Pro pic.twitter.com/i8GkDv8Kut