Flera upprörda Iphone-användare har tagit till Twitter för att ventilera sin ilska över mejl-appen i IOS. Med IOS 13 fick Mail flera uppdateringar av gränssnittet, något som tycks ha resulterat i många mejl som slängs – helt oavsiktligt. Det rapporterar Gizmodo.

Problemet beror troligen på ikonen för papperskorgen, som i IOS 13 hamnat där svaraknappen tidigare var placerad.

WHY did @Apple think it was a good idea to put the trash icon in the mail app where the reply button was in the old iOS? I have been deleting all my important emails.