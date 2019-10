Fido Alliance är en organisation som jobbar för att göra internet säkrare genom att sluta förlita oss på loginnamn och lösenord, en autentiseringsteknik som gång på gång ligger bakom datorintrång.

Företaget Nok Nok Labs är ett av de som har anammat Fido-tekniken och har nu gjort det möjligt för andra företag att låta användare logga in direkt på sina smartklockor utan lösenord, rapporterar 9 to 5 Mac.

Nok Nok App SDK for Smart Watch kallar företaget sitt nya ramverk för utvecklare som går att bygga in i appar för Apple Watch och andra klockor. Sedan räcker det med att trycka Ok eller Avbryt när klockan frågar om du vill logga in när du besöker sajten eller öppnar appen för tjänsten i fråga.