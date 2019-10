Förra veckan kom fem nya spel till Apple Arcade, och nu har företaget släppt ytterligare fyra nya titlar.

Pac-Man Party Royale är en modern multiplayerversion av det klassiska spelet. Upp till fyra vänner kan spela mot varandra – när du dör kommer du tillbaka som spöke och kan återuppväckas genom att äta någon av de andra spelarna.

Manifold Garden är ett pusselspel i underliga tredimensionella, ”Escherska” världar som är svåra att beskriva om du inte ser dem.

Ballistic Baseball från Gameloft är ett onlinespel där du antingen är slagman eller kastare i baseballdueller. Spela antingen mot slumpvisa motståndare eller bjud in vänner.

Things That Go Bump är ett sidoskrollande multiplayerspel i ett färggrannt spökhus. Utvecklarna på Tinybop har tidigare gjort flera populära vetenskapsappar för barn, exempelvis The Human Body.