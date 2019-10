Apple TV 4K har, till skillnad från sina föregångare, ingen usb-kontakt för att ansluta till dator och till exempel nollställa systemet eller ladda över appar från Xcode. Apple har valt att sköta allt sånt trådlöst, vilket bland annat har gjort det svårare att själv fixa fel med en snabb ominstallation av TV OS.

Men faktum är att Apples mediaspelare har en typ av usb, närmare bestämt en lightning-kontakt. Det är bara det att den är dold och har gått oupptäckt från lanseringen 2017 fram till nu.

I guess now the cats out of the bag, the question people will have is how do you access this externally. Well I got you 😉 https://t.co/HiFAL5a9wz pic.twitter.com/dGNOsct0OM