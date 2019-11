Det har bara gått en vecka sedan Apple TV Plus hade premiär, men redan nu har Apple bestämt sig för att beställa en andra säsong av flera serier från de olika produktionsbolagen.

Enligt Variety rör det sig om For All Mankind med Joel Kinnaman, The Morning Show med Jennifer Aniston, Reese Witherspoon och Steve Carell, See med Jason Momoa och Dickinson med Hailee Steinfeld.

Apple har än så länge inte delat med sig av några tittarsiffror, men enligt anonyma källor inom företaget ska de flesta som sett första avsnittet av ovannämnda serier även ha sett nästa avsnitt. Det tolkas som att serierna uppskattas av tittarna, detta trots att de flesta recensenter är måttligt imponerade.

Utbudet på Apple TV Plus kommer att öka rejält under de kommande månaderna, något som också tros öka intresset för tjänsten. Vill du veta vad som är på gång kan du ta del av vår lista här.