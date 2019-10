Apple TV Plus har premiär om ett par veckor, 1 november, med ett antal serier och filmer som har producerats enkom för Apples streamingtjänst.

Men redan innan premiären har företaget gett klartecken till produktionsbolagen bakom flera av serierna att börja med säsong två. Deadline rapporterar att For all mankind, alternativhistorisk sci-fi med Joel Kinnaman i huvudrollen, precis har fått tummen upp för en andra säsong.

The Morning Show beställdes redan från början som två säsonger, och enligt Deadline kommer även See, Dickinson, Little America och Home before dark med största sannolikhet få fortsättningar.

Samtidigt rapporterar Hollywood Reporter att serien Amazing Stories, en lös fortsättning på Steven Spielbergs 80-talsserie med samma namn, ursprungligen skulle varit med från start på Apple TV Plus men har försenats på grund av att Apple sparkade producenterna Bryan Fuller och Hart Hanson och anställde Edward Kitsis och Adam Horowitz istället. Orsaken ska ha varit meningsskiljaktigheter kring seriens inriktning och stil.