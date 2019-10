Apple har köpt in ett antal serier till sin nya streamingtjänst som släpps 1 november, och nu ska företaget även börja producera innehåll helt på egen hand, skriver Hollywood Reporter.

Apples egna studio ska ledas av Zack Van Amburg och Jamie Erlicht som redan basar över Apple TV Plus och anlitades från Sony.

Den första serien Apple ska producera blir ”Masters of the Air”, en uppföljare till den gamla HBO-serien Band of Brothers. Serien exekutivproduceras av Steven Spielberg och Tom Hanks. Den skrivs av John Orloff och Graham Yost och bygger på Donald L. Millers bok ”Masters of the air: America's bomber boys who fought the air war against Nazi Germany”.

Enligt Hollywood Reporter betalade Apple runt 2,45 miljarder kronor för rättigheterna, och det var långt innan HBO såldes till Warner.