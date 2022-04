Apple TV Plus låter meddela att man har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal med Playtone, ett produktionsbolag som grundades 1998 av Tom Hanks och Gary Goetzman.

Playtone står bland annat bakom Greyhound, en krigsfilm som är en av de största tittarsuccéerna på Apple TV Plus hittills.

Förutom en möjlig uppföljare till Greyhound kommer vi även att få se ett antal tv-serier inom ramen för samarbetet, däribland miniserien Masters of the Air som baseras på Donald L. Millers bok Masters of the air: America's bomber boys who fought the air war against Nazi Germany.

Masters of the Air utspelas under andra världskriget och kan ses som en sorts uppföljare till de hyllade HBO-serierna Band of Brothers och The Pacific.