Även om priserna för Apple Arcade och Apple TV Plus är lägre än väntat (59 kronor styck per månad) blir det ganska dyrt om man vill ha tillgång till alla Apples tjänster.

Enligt Financial Times funderar därför Apple på att erbjuda någon form av paketlösning för Apple TV Plus och Apple Music. Eventuellt kan det rent av bli tal om en helhetslösning som även omfattar Apple Arcade, Apple News Plus, Icloud och Apple Care Plus.

Tyvärr är de stora skivbolagen motståndare till en paketlösning, detta då de är oroliga för minskade intäkter om Apple Music buntas ihop med andra tjänster. Det är dessutom oklart om Apple kan övertyga sina samarbetspartners på tidningsfronten om att acceptera en sådan lösning.

Med tanke på att det tar tid att förhandla dröjer det förmodligen ett bra tag innan vi får se ett paketpris på Apples tjänster.