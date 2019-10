E-posttjänsten Bluemails skapare, Blix, har lämnat in en stämningsansökan mot Apple i Delaware och riktar flera anklagelser mot Iphone-tillverkaren, rapporterar Appleinsider.

Det första handlar om patentintrång. Företagets grundare Ben Volach har ett patent på en teknik för att dölja privata adresser genom att skicka meddelanden via en central server som översätter mellan en offentlig och en privat adress. Den används i en funktion på Bluemail som kallas Share Email.

Blix påstår att Sign in with Apple, en ny funktion Apple introducerade på WWDC i somras, använder denna teknik utan att fråga om lov eller skaffa licens på Ben Volachs patent. Sign in with Apple har en funktion för att välja att dela din riktiga adress eller en anonymiserad adress med företag som du loggar in hos.

Företaget påstår också att Apple har ”monopoliserat” App Store och brutit mot konkurrenslagar genom att både artificiellt sänka Bluemails placering bland sökresultaten på ord som ”email” och genom att ta bort Mac-versionen av Bluemail från Mac App Store.

Enligt stämningsansökan påstod Apple att Bluemail var ”spam” eftersom den hade samma funktioner som en annan app vid namn Typeapp, men den appen togs bort från butiken flera veckor innan Bluemail lanserades och utvecklas av ett annat företag med koppling till Ben Volach.